«От меня ничего не зависит». Адебайо — о возможном обмене на Дюранта

Центровой «Майами Хит» Бэм Адебайо высказался о слухах о своём потенциальном обмене в «Бруклин Нетс» на Кевина Дюранта.



«Что есть, то есть. Стоит контролировать только то, что можно контролировать. Конечно, есть такая возможность, но, на мой взгляд, нужно контролировать то, что ты можешь контролировать. От меня ничего не зависит. Я просто занимаюсь своими делами. Рано встаю, играю с детьми, тренируюсь, иду домой и ложусь спать. И всё», — приводит слова Адебайо The South Florida Sun Sentinel.



Напомним, ранее стало известно, что Дюрант запросил обмен из «Бруклина». Пока неизвестно, в какой именно команде спортсмен может продолжить карьеру. Сообщается, что его менеджер работает с руководством «Бруклина» над поиском вероятного обмена.



Дюрант в минувшем сезоне провёл 55 матчей за «Бруклин Нетс», в которых набирал в среднем 29,9 очка за игру, совершал 7,4 подбора и делал 6,4 передачи.

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