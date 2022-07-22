Хезонья: счастлив, что буду играть за величайший клуб в мире

Форвард Марио Хезонья прокомментировал переход в мадридский «Реал» из казанского УНИКСа.



«Я счастлив, что мне представилась возможность играть за величайший клуб в мире, я горжусь этим. Здесь у меня есть шанс побороться за каждый титул. Я следил за командой, здесь есть хорошие игроки с сильным характером и желанием побеждать. Это идеальная команда для меня, учитывая мой менталитет и мой стиль игры. Я хочу выиграть много титулов, и именно ради этого я здесь», — приводит слова Хезоньи официальный сайт команды.



Хезонья присоединился к казанцам в 2021 году. В минувшем сезоне на счету 27-летнего хорватского игрока 30 матчей в рамках Единой лиги ВТБ. В них он набирал в среднем 18,9 очка, совершал 7,2 подбора и отдавал 3,1 результативной передачи.

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