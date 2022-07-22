Хезонья: счастлив, что буду играть за величайший клуб в мире

Форвард Марио Хезонья прокомментировал переход в мадридский «Реал» из казанского УНИКСа.
«Я счастлив, что мне представилась возможность играть за величайший клуб в мире, я горжусь этим. Здесь у меня есть шанс побороться за каждый титул. Я следил за командой, здесь есть хорошие игроки с сильным характером и желанием побеждать. Это идеальная команда для меня, учитывая мой менталитет и мой стиль игры. Я хочу выиграть много титулов, и именно ради этого я здесь», — приводит слова Хезоньи официальный сайт команды.
Хезонья присоединился к казанцам в 2021 году. В минувшем сезоне на счету 27-летнего хорватского игрока 30 матчей в рамках Единой лиги ВТБ. В них он набирал в среднем 18,9 очка, совершал 7,2 подбора и отдавал 3,1 результативной передачи.
- 22 июля 2022
-
00:59
- 21 июля 2022
-
23:59
-
22:59
-
21:55
-
20:53
-
19:40
-
18:56
-
18:03
-
16:52
-
15:44
-
14:37
-
14:10
-
13:41
-
12:16
-
12:01
-
10:58
-
10:02
-
09:25
-
08:21
-
02:53
-
02:17
-
00:59
- 20 июля 2022
-
23:57
-
23:52
-
22:57
-
21:46
-
21:37
-
20:52
-
19:46
-
19:00
-
18:00
-
17:59
-
15:53
-
14:35
-
12:53