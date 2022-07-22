Шакил О’Нил: Дончич позаботился обо мне в Словении, у меня были кальяны и пицца
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Легендарный центровой НБА Шакил О’Нил рассказал, как о нём позаботился лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич во время визита в Словению.
«Надо отдать должное Дончичу. Когда я только приехал в его город, то меня сразу же встретили его люди и отвезли в дом, который Лука предварительно снял специально для меня. У меня были кальяны, пицца и фрукты. Позже меня отвезли на шоу. Лука сказал: «В моём городе с тобой ничего не случится, мистер О’Нилович». Они меня так называли.
Так что стоит отметить Луку и Горана Драгича за то, что так позаботились обо мне. Они не захотели, чтобы я жил в отеле, так что поселили меня в виллу, рядом с которой была вода. А ещё эти кальяны Луки», — приводит слова О’Нила Fadeaway World.
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