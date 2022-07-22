Шэннон Шарп: Леброн понимает, что не выиграет титул с Уэстбруком

Известный спортивный эксперт Шэннон Шарп считает, что лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс будет рад, если клуб обменяет Расселла Уэстбрука на другого игрока.
«Если вы попросите Леброна Джеймса искренне ответить на вопрос, верит ли он в чемпионский титул с Расселлом в команде, то он, конечно же, ответить отрицательно. Он прекрасно понимает, что не сможет стать чемпионом НБА с Уэстбруком в качестве одного из ключевых персонажей. Он хотел бы его ухода, но мне непонятно, как они это осуществят. Я с самого начала не верил в них, не верю я и сейчас, даже если будут здоровы Дэвис и Леброн», — приводит слова Шарпа Clutch Points.
Напомним, «Лейкерс» хотел бы обменять Расселла Уэстбрука на Кайри Ирвинга, но «Бруклин Нетс» требует включить в сделку также драфт-пики, что осложняет переговоры.
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