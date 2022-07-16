Функционер НБА: «Лейкерс» не терпится подписать новый контракт с Леброном
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Издание Heavy с ссылкой на функционера одного из клубов Западной конференции НБА сообщает, что «Лос-Анджелес Лейкерс» намерены подписать новый контракт с Леброном Джеймсом, прежде чем начать активную работу по другим игрокам.
«Лейкерс» хотели бы заключить какую-нибудь сделку, так как в клубе понимают, что состав недостаточно хорош. Клуб также ждёт разрешения ситуации с Уэстбруком и Кайри Ирвингом. «Лейкерс» попытается подписать нескольких игроков «Индианы», таких как Бадди Хилд и Майлз Тёрнер. Возможно, только одного из них. Но сначала они продлят Джеймса в следующем месяце», — приводит слова функционера Heavy.
Напомним, в минувшем сезоне «Лос-Анджелес Лейкерс» не пробился в плей-офф НБА, заняв 11-е место в Западной конференции.
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