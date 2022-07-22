Дрэймонд Грин провёл тренировку с Бриджесом, которому грозит до 12 лет тюрьмы

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин провёл тренировку вместе с Майлзом Бриджесом, который на данный момент пребывает в статусе свободного агента.
Тренер G-Лиги НБА Трэвис Уолтон выложил в своих социальных сетях видео, где Грин и Бриджес проводят тренировку. Ранее оба игрока выступали за «Мичиган Стэйт» в NCAA.
Майлзу Бриджесу, который последние четыре сезона выступал за «Шарлотт Хорнетс», грозит до 11 лет и 8 месяцев тюремного заключения, если он будет признан виновным в домашнем насилии и жестоком обращении с детьми. Форвард обвиняется в том, что избил жену на глазах у двоих детей.
Сам Бриджес не признал свою вину. Расследование будет продолжаться до 19 августа, а после будет назначена дата очередного заседания.
Стоит отметить, что «Хорнетс» пока не отозвали квалификационное предложение и ждут окончания разбирательств.
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