Никола Миротич пропустит шесть месяцев из-за травмы

Форвард «Барселоны» Никола Миротич получил серьёзную травму, сообщает Telesport.rs. Как сообщает источник, баскетболист получил повреждение ахиллова сухожилия и может пропустить около шести месяцев.



В прошлом сезоне Евролиги Миротич был признан MVP турнира. Эта награда стала для Миротича первой в профессиональной карьере в Европе. В прошедшем сезоне Евролиги Миротич набирал 16,6 очка, совершал 5,1 подбора и отдавал 1,2 результативной передачи в среднем за матч, реализуя 45 процентов бросков из-за дуги.



«Барселона» по итогам Евролиги стала третьей, обыграв в «бронзовом» матче «Финала четырёх» «Олимпиакос».



В чемпионате Испании «Барселона» проиграла в финале мадридскому «Реалу» со счётом 3-1 в серии.

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