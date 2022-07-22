Никола Миротич пропустит шесть месяцев из-за травмы
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Форвард «Барселоны» Никола Миротич получил серьёзную травму, сообщает Telesport.rs. Как сообщает источник, баскетболист получил повреждение ахиллова сухожилия и может пропустить около шести месяцев.
В прошлом сезоне Евролиги Миротич был признан MVP турнира. Эта награда стала для Миротича первой в профессиональной карьере в Европе. В прошедшем сезоне Евролиги Миротич набирал 16,6 очка, совершал 5,1 подбора и отдавал 1,2 результативной передачи в среднем за матч, реализуя 45 процентов бросков из-за дуги.
«Барселона» по итогам Евролиги стала третьей, обыграв в «бронзовом» матче «Финала четырёх» «Олимпиакос».
В чемпионате Испании «Барселона» проиграла в финале мадридскому «Реалу» со счётом 3-1 в серии.
Новость по темеНазван MVP нынешнего сезона Евролиги
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