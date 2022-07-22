«Я урод!» Шакил О'Нил опубликовал фото с гориллой

Легендарный центровой, четырёхкратный чемпион НБА, а ныне эксперт НБА Шакил О'Нил опубликовал в своих социальных сетях фотографию с огромной статуей гориллы и оставил забавное сообщение.



«Чёрт возьми, я урод!» — подписал фотографию О'Нил.

Фото: Из личного архива Шакила О'Нила

О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Кроме завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.



Ранее О’Нил рассказал, как о нём позаботился лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич во время визита в Словению. По словам легендарного спортсмена, словенец снял для Шакила дом и был очень гостеприимным.