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«Я урод!» Шакил О'Нил опубликовал фото с гориллой

«Я урод!» Шакил О'Нил опубликовал фото с гориллой
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Легендарный центровой, четырёхкратный чемпион НБА, а ныне эксперт НБА Шакил О'Нил опубликовал в своих социальных сетях фотографию с огромной статуей гориллы и оставил забавное сообщение.

«Чёрт возьми, я урод!» — подписал фотографию О'Нил.

Фото: Из личного архива Шакила О'Нила

О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Кроме завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.

Ранее О’Нил рассказал, как о нём позаботился лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич во время визита в Словению. По словам легендарного спортсмена, словенец снял для Шакила дом и был очень гостеприимным.

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