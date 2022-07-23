Инсайдеры считают, что Уэстбрук через год может остаться без контракта в НБА

Инсайдеры ESPN Тим Бонтемпс, Тим Макман и Брайан Уиндхорст во время записи подкаста обсудили вопрос о продолжении карьеры Расселла Уэстбрука.



33-летний разыгрывающий выступает за «Лос-Анджелес Лейкерс», но клуб ищет возможность обменять игрока в другую команду. В частности, «озёрники» пытались получить Кайри Ирвинга из «Нетс». Большим препятствием становится высокая зарплата Уэстбрука — $ 47 млн в год.



Инсайдеры утверждают, что по окончании сезона-2022/2023 Расселл Уэстбрук и вовсе может покинуть НБА, так как на данный момент ни один клуб не готов брать игрока с такой высокой зарплатой. Тим Макман предположил, что Уэстбрук может отправиться в Китай.



Текущий контракт игрока с «Лейкерс» рассчитан до конца сезона-2022/2023.

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