Карл-Энтони Таунс заявил, что «Миннесота» будет бороться за титул в новом сезоне

Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс поделился ожиданиями от предстоящего сезона.



«Пришло наше время побеждать. Либо чемпионство, либо провал. Я на самом деле жду, что у нас будет достаточно много побед, и я хочу побеждать. Не буду уходить от ответов и придуриваться, поэтому скажу прямо — хочу принести «Миннесоте» чемпионский титул.



Переход Руди Гобера в нашу команду станет важной составляющей. Он будет значимой частью нашей команды. Моя же задача в том, чтобы оказать ему максимум поддержки и помочь. Ровно то же самое он должен делать для меня. Где у меня начинаются слабые стороны, должны начинаться его сильные, и наоборот. Не сомневаюсь, что мы можем играть вместе», — приводит слова Таунса журналист Дэйн Мур в своих социальных сетях.