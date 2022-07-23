Карл-Энтони Таунс заявил, что «Миннесота» будет бороться за титул в новом сезоне

Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс поделился ожиданиями от предстоящего сезона.
«Пришло наше время побеждать. Либо чемпионство, либо провал. Я на самом деле жду, что у нас будет достаточно много побед, и я хочу побеждать. Не буду уходить от ответов и придуриваться, поэтому скажу прямо — хочу принести «Миннесоте» чемпионский титул.
Переход Руди Гобера в нашу команду станет важной составляющей. Он будет значимой частью нашей команды. Моя же задача в том, чтобы оказать ему максимум поддержки и помочь. Ровно то же самое он должен делать для меня. Где у меня начинаются слабые стороны, должны начинаться его сильные, и наоборот. Не сомневаюсь, что мы можем играть вместе», — приводит слова Таунса журналист Дэйн Мур в своих социальных сетях.
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