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«Индиана» отказалась обменивать Хилда и Тёрнера на Уэстбрука и один драфт-пик

«Индиана» отказалась обменивать Хилда и Тёрнера на Уэстбрука и один драфт-пик
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Инсайдер The Athletic Боб Кравиц сообщил, что «Индиана Пэйсерс» отклонила предложение «Лос-Анджелес Лейкерс» об обмене.

Калифорнийцы предлагали «Индиане» Расселла Уэстбрука и драфт-пик первого раунда, а взамен хотели получить Бадди Хилда и Майлза Тёрнера. «Пэйсерс» готовы согласиться на обмен только в том случае, если «Лейкерс» добавят ещё один пик в сделку.

Расселл Уэстбрук в текущее межсезонье воспользовался опцией игрока и продлил контракт с «Лейкерс» ещё на сезон с зарплатой $ 47,1 млн. Сообщалось, что разыгрывающий «Лейкерс» может перейти в «Бруклин Нетс» в рамках обмена на Кайри Ирвинга, но сделка сорвалась.

Также стоит отметить, что Уэстбрук прекратил сотрудничество с агентом Тэдом Фуше, с которым работал на протяжении 14 лет.

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