Майк Джеймс призвал сократить регулярные чемпионаты в Европе

Экс-игрок московского ЦСКА, американский разыгрывающий «Монако» Майк Джеймс призвал сократить регулярный чемпионат в Европе.



«Проделал этим летом хорошую работу, но должен заметить, что оно почти закончилось. Нужно найти способ сократить регулярный чемпионат. Баскетболистам нужно больше времени в межсезонье, чтобы привести в порядок своё тело и поработать над игрой», — написал Джеймс в своих соцсетях.



Джеймс провёл в ЦСКА два неполных сезона, приняв участие в 87 матчах. В них американец в среднем набирал 18,8 очка и отдавал 4,7 передачи. Сезон-2020/2021 Майк завершал в составе клуба НБА «Бруклин Нетс», после чего перешёл в «Монако».



В минувшем сезоне Евролиги американец в среднем набирал 16,4 очка, совершал 3,2 подбора и отдавал 5,7 передачи. Баскетболисты «Монако» в четвертьфинале соревнований уступили «Олимпиакосу».

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