Егор Вяльцев определился с местом продолжения карьеры

Двукратный победитель Еврокубка, защитник Егор Вяльцев подписал соглашение с фарм-командой «Зенита». Об этом информирует пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга. Продолжительность контракта составит один год. Примечательно, что в «Зените»-2 у Вяльцева будут также обязанности играющего тренера.
«Очень рад новому сотрудничеству с баскетбольным клубом «Зенит» и тому, что удалось остаться в системе чемпионов. Во второй команде моей задачей будет передача опыта молодым игрокам, чтобы они могли ещё лучше развиваться. Конечно, Борис Георгиевич Ливанов сыграл в моем решении огромную роль, потому что моя карьера начиналась с его приглашения в кадетскую сборную. Мы тогда стали серебряными призёрами чемпионата Европы среди кадетов. Он сыграл большую роль в моей карьере — его наставления, его понимание о том, как нужно себя вести вне баскетбольной площадки и на ней. Теперь появилась возможность снова поработать с ним и остаться в Санкт-Петербурге — в клубе с прекрасной атмосферой и с отличными болельщиками. Это дорогого стоит», — сказал Вяльцев.
Атмосфера в раздевалке «Зенита» после исторического триумфа:
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