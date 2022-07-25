Дрэймонд Грин уверен, что «Уорриорз»-2017 обыграли бы «Чикаго» Майкла Джордана

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин в своих социальных сетях опубликовал несколько постов на тему сравнения разных эпох баскетбола.
Грин отметил, что некорректно сравнивать команды и игроков из разных эпох между собой.
«Вопрос такой. Когда все люди начинают сравнивать разные эпохи игры, то берут ли они во внимание изменения в стилях, которые произошли за несколько лет? Независимо от вашего ответа, сравнивать разные эпохи глупо.
Я смотрю на «Чикаго Буллз» против «Юты» в финала 1998 года. Не могу не отметить, что «Уорриорз» 2017 года обыграли бы команду Джордана с двузначной разницей. А «Джаз» мы бы выиграли в 40 очков, как минимум, если они будут играть в таком же стиле. Именно поэтому глупо сравнивать разные эпохи.
Учитесь ценить вещи, как они есть. Анализируйте и не устраивайте бесполезные споры», — написал Грин в заключение.
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