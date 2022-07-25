Дрэймонд Грин посмеялся над чемпионскими амбициями Таунса

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин отреагировал на заявления центрового «Миннесоты Тимбервулвз» Карла-Энтони Таунса.



Ранее Таунс, комментируя подписание Руди Гобера в текущее межсезонье, заявил, что рассчитывает включиться в борьбу за чемпионство в новом сезоне.



«Пришло время побеждать. Чемпионство или провал», — сказал Таунс на пресс-конференции.



В комментариях над чемпионскими амбициями Карла-Энтони посмеялся форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин. Под постом в социальных сетях с цитатой Таунса Грин запостил серию смеющихся эмодзи.



Напомним, «Голден Стэйт Уорриорз» в минувшем сезоне выиграл свой четвёртый чемпионский титул за семь лет. «Миннесота» остановилась на первой стадии плей-офф, проиграв «Мемфис Гриззлис» со счётом 2-4.