Дрэймонд Грин посмеялся над чемпионскими амбициями Таунса
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Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин отреагировал на заявления центрового «Миннесоты Тимбервулвз» Карла-Энтони Таунса.
Ранее Таунс, комментируя подписание Руди Гобера в текущее межсезонье, заявил, что рассчитывает включиться в борьбу за чемпионство в новом сезоне.
«Пришло время побеждать. Чемпионство или провал», — сказал Таунс на пресс-конференции.
В комментариях над чемпионскими амбициями Карла-Энтони посмеялся форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин. Под постом в социальных сетях с цитатой Таунса Грин запостил серию смеющихся эмодзи.
Напомним, «Голден Стэйт Уорриорз» в минувшем сезоне выиграл свой четвёртый чемпионский титул за семь лет. «Миннесота» остановилась на первой стадии плей-офф, проиграв «Мемфис Гриззлис» со счётом 2-4.
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