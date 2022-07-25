Перкинс: «Пистонс» 2004 года обыграли бы любого соперника из любой эпохи

Эксперт ESPN и чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс» Кендрик Перкинс поделился мнением о том, кто является самой сильной командой НБА в истории.



Перкинс высоко оценил уровень чемпионов сезона-2003/2004 «Детройт Пистонс».



«Я твёрдо убеждён, что в семиматчевой серии «Детройт Пистонс» 2004 года мог обыграть абсолютно любого соперника из любой эпохи. Это была лучшая оборонительная команда в истории НБА», — написал Перкинс в одной из своих социальных сетей.



«Детройт Пистонс» в финальной серии сезона-2003/2004 уверенно переиграл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 4-1.



Стоит отметить, что в минувшем сезоне НБА ни «Лейкерс», ни «Пистонс» не пробились в плей-офф, заняв 11-е и 15-е места в своих конференциях соответственно.

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