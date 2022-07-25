Источник: Пангос и Фойгтман расторгли контракты с ЦСКА

Форвард Йоханнес Фойгтман и защитник Кевин Пангос продолжат карьеру в итальянском «Милане», сообщает инсайдер Маттео Андреани. Права на обоих баскетболистов принадлежат московскому ЦСКА, однако, по информации источника, стороны достигли договорённости о расторжении контрактов.



Фойгтман в минувшем сезоне Единой лиги ВТБ принял участие в семи матчах, в которых в среднем набирал 8,4 очка, совершал пять подборов и отдавал 1,4 результативной передачи.



Пангос изначально планировал выступать за ЦСКА. 23 февраля 2022 года армейцы объявили о подписании контракта с игроком. Но дебют канадца так и не состоялся: из-за украинских событий он отказался приезжать в Россию. В результате Пангос оказался в «Милане».

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