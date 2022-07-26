Адвокат Бриттни Грайнер: обнаруженный препарат мог использоваться по назначению врача

Адвокат Бриттни Грайнер Мария Благоволина заявила, что препарат, который был обнаружен у американской баскетболистки, мог применяться по назначению врача.



«Сегодня защита допросила врача-нарколога. Он рассказал, что в некоторых странах, в том числе и в США, практикуется использование марихуаны в медицинских целях. Особенно среди спортсменов. Таким образом, препарат, найденный у Бриттни Грайнер, мог использоваться по назначению врача», — приводит слова адвоката баскетболистки Sports.ru.



Напомним, в феврале этого года Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. При досмотре багажа у баскетболистки была найдена жидкость для курения, в которой содержалось гашишное масло.



Грайнер обвиняется в контрабанде наркотиков и их незаконной перевозке. Сама баскетболистка признала вину, но отметила, что у неё не было умысла совершать преступление.