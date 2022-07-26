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Лидер «Бостона» Джейлен Браун обозначил позицию по месту продолжения карьеры

Лидер «Бостона» Джейлен Браун обозначил позицию по месту продолжения карьеры
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Форвард «Бостон Селтикс» Джейлен Браун намерен остаться в команде. Об этом информирует издание The Athletic.

Ранее инсайдер Шэмс Чарания заявил, что «Селтикс» предложили «Нетс» организовать обмен форварда Кевина Дюранта на Брауна, Деррика Уайта и драфт-пик. В «Бруклине» отказались и предложили включить в сделку защитника Маркуса Смарта. При этом, как сообщается в источнике, Джейлен всячески демонстрирует, что не хочет менять клубную прописку.

В прошлом сезоне НБА Браун принял участие в 90 матчах, набирая в них среднем 23,5 очка, совершая 6,3 подбора и отдавая 3,5 передачи. Баскетболисты «Бостона» в финальной серии уступили «Голден Стэйт Уорриорз».

«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022:

Побег из Бруклина. Пять вариантов обмена Кевина Дюранта Побег из Бруклина. Пять вариантов обмена Кевина Дюранта
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