Грайнер рассказала о нарушениях при её задержании

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер рассказала о нарушении со стороны таможенников во время её задержания в аэропорту Шереметьево.

«Сотрудница таможни понюхала картриджи, которые лежали у меня в чемодане, упаковала и отправила на экспертизу. После этого мне начали давать разные документы и просить подписать. Привели женщину, та назвалась переводчицей, но почти ничего не переводила, только короткие фразы: «Фамилия», «Подпиши тут». Никто не объяснял мне права и что именно я подписываю. Поэтому я позвонила семье и своему агенту. Когда я уже пропустила рейс на Екатеринбург, меня отвели в соседнее с аэропортом здание — видимо, это была таможня», — приводит слова Грайнер «Московский комсомолец».