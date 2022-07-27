Грайнер рассказала о нарушениях при её задержании
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Американская баскетболистка Бриттни Грайнер рассказала о нарушении со стороны таможенников во время её задержания в аэропорту Шереметьево.
«Сотрудница таможни понюхала картриджи, которые лежали у меня в чемодане, упаковала и отправила на экспертизу. После этого мне начали давать разные документы и просить подписать. Привели женщину, та назвалась переводчицей, но почти ничего не переводила, только короткие фразы: «Фамилия», «Подпиши тут». Никто не объяснял мне права и что именно я подписываю. Поэтому я позвонила семье и своему агенту. Когда я уже пропустила рейс на Екатеринбург, меня отвели в соседнее с аэропортом здание — видимо, это была таможня», — приводит слова Грайнер «Московский комсомолец».
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