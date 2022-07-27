«Милан» объявил о подписании контракта с Кевином Пангосом

Разыгрывающий Кевин Пангос подписал контракт с «Миланом». Об этом информирует пресс-служба итальянского клуба. Стороны заключили соглашение на два сезона.
Напомним, Пангос изначально планировал выступать за московский ЦСКА. 23 февраля 2022 года красно-синие объявили о подписании контракта с игроком. Но дебют канадца так и не состоялся: из-за событий на Украине он принял решение не приезжать в Россию.
«Милан» в минувшем сезоне не сумел выйти в «Финал четырёх» Евролиги. 28 апреля итальянский клуб провёл четвёртый матч серии четвертьфинала Евролиги с «Анадолу Эфес» и потерпел поражение со счётом 70:75. Турецкий клуб выиграл серию 3-1.
Защитник ЦСКА Уэйр ассистировал Леброну в матче Drew League:
Не так давно стало известно, что Пангос, а также форвард Йоханнес Фойгтман расторгли контракты с ЦСКА.
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