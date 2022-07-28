Инсайдер: «Пеликанс» не готовы включить Ингрэма в сделку по Дюранту

Инсайдер Макйл Скотто сообщил, что «Нью-Орлеан Пеликанс» не готов включить в сделку по обмену Кевина Дюранта из «Бруклин Нетс» форварда Брэндона Ингрэма.
«Бруклин» хочет получить за Дюранта больше, чем получила «Юта» при обмене Руди Гобера в «Миннесоту». Есть несколько молодых парней, которых они хотели бы заполучить при обмене Кевина. Например, Скотти Барнс, которого «Торонто» отказывается включить в сделку. Может ли «Нью-Орлеан» обменять Брэндона Ингрэма? Пока я не слышал, чтобы они включили его в возможную сделку. Кроме того, я сомневаюсь, что Дюрант захочет переходить в «Пеликанс», — написал в своей колонке Скотто.
Напомним, ранее стало известно, что Дюрант запросил обмен из «Бруклина». Пока неизвестно, в какой именно команде спортсмен может продолжить карьеру. Сообщается, что его менеджер работает с руководством «Бруклина» над поиском вероятного обмена.
- 28 июля 2022
-
22:55
-
21:57
-
20:56
-
20:00
-
18:53
-
16:07
-
15:55
-
15:40
-
14:28
-
13:45
-
12:38
-
12:01
-
10:45
-
10:12
-
09:35
-
05:46
-
00:44
-
00:21
- 27 июля 2022
-
23:44
-
23:03
-
22:36
-
22:05
-
21:36
-
21:10
-
20:36
-
20:19
-
19:48
-
19:05
-
18:37
-
17:47
-
17:32
-
16:40
-
16:23
-
16:11
-
14:16