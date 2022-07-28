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Инсайдер: «Пеликанс» не готовы включить Ингрэма в сделку по Дюранту

Инсайдер: «Пеликанс» не готовы включить Ингрэма в сделку по Дюранту
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Инсайдер Макйл Скотто сообщил, что «Нью-Орлеан Пеликанс» не готов включить в сделку по обмену Кевина Дюранта из «Бруклин Нетс» форварда Брэндона Ингрэма.

«Бруклин» хочет получить за Дюранта больше, чем получила «Юта» при обмене Руди Гобера в «Миннесоту». Есть несколько молодых парней, которых они хотели бы заполучить при обмене Кевина. Например, Скотти Барнс, которого «Торонто» отказывается включить в сделку. Может ли «Нью-Орлеан» обменять Брэндона Ингрэма? Пока я не слышал, чтобы они включили его в возможную сделку. Кроме того, я сомневаюсь, что Дюрант захочет переходить в «Пеликанс», — написал в своей колонке Скотто.

Напомним, ранее стало известно, что Дюрант запросил обмен из «Бруклина». Пока неизвестно, в какой именно команде спортсмен может продолжить карьеру. Сообщается, что его менеджер работает с руководством «Бруклина» над поиском вероятного обмена.

Побег из Бруклина. Пять вариантов обмена Кевина Дюранта Побег из Бруклина. Пять вариантов обмена Кевина Дюранта
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