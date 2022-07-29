Источник: сумма контракта Зайона Уильямсона уменьшиться, если игрок прибавит в весе

Форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон получит меньше суммы, прописанной в первоначальном контракте, если снова прибавит в весе, сообщает NOLA.



Напомним, ранее Уильямсон согласился на подписание максимального продления контракта с командой.



За следующие пять лет Уильямсон заработает $ 193 млн гарантированно, эта сумма может быть увеличена ещё на $ 38 млн, если форвард попадёт в одну из символических пятёрок в следующем сезоне.



Как сообщает источник, для получения полной суммы по контракту, сумма его веса и процента жира в организме должна быть ниже 295.



Напомним, Зайон получил перелом на тренировке перед Летней лигой НБА и пропустил сезон. В сезоне-2020/2021 он набирал в среднем 27,0 очка, делал 7,2 подбора и 3,7 передачи за 33,2 минуты в 61 матче за «Пеликанс».



В декабре прошлого года Уильямсон присутствовал на матче своей команды с «Хьюстон Рокетс», чем привлёк взоры многих фанатов, обративших внимание на его физическую форму. Впоследствии журналист ESPN Тим Макмэн рассказал, что вес игрока сейчас составляет 330 фунтов (150 кг).