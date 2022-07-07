«Попросит обмена через пару лет». Зайону дали гигантский контракт после фото из тренажёрки

История, развернувшаяся вокруг Кевина Дюранта, заставила сочувствовать руководителям и генеральным менеджерам клубов НБА. Ты вроде бы делаешь своё дело, подписываешь игроков, строишь вокруг звёзд команду потенциально чемпионского калибра, но в один момент главная звезда отправляет письмо владельцу с просьбой найти другой вариант для продолжения карьеры. И плевать на $ 200 млн, которые полагаются за четыре года контракта. Меняйте, и точка!

В Новом Орлеане целый год ломали голову над тем, что делать с главной звездой команды Зайоном Уильямсоном. Форвард, постоянно восстанавливающийся от травм, вдобавок ко всему имеет большие проблемы с лишним весом, что автоматически становится главной темой, когда произносится его имя. Прошлый сезон «Пеликаны» и вовсе играли без Зайона, который проходил длительную реабилитацию после перелома стопы.

Прошло три года после того, как Уильямсон был выбран на драфте. Он сыграл всего в 85 матчах. Две трети от возможного количества игр были пропущены им как раз из-за проблем со здоровьем. Если бы он не демонстрировал свою универсальность и природный атлетизм, то ни о каком продлении, конечно, речь бы не шла. Руководство «Нью-Орлеана» выменяло Си Джея Макколлума, который в связке с Брэндоном Ингрэмом сразу начал показывать высокий уровень, а команда вышла в плей-офф даже без Зайона. Возник резонный вопрос: а как бы команда выступила в плей-офф, будь в составе Уильямсон? Могли бы они взять больше двух побед в серии с «Финиксом»?

Незадолго до открытия рынка свободных агентов в сети появились фотографии Уильямсона из тренажёрного зала. Трансформации форварда были заметны невооружённым взглядом. Чисто визуально Зайон стал «суше», а рельеф рук указывал на количество часов, проведённых в тренажёрном зале.

Зайон на тренировке Фото: Из личного архива Зайона Уильямсона

Зайон на тренировке Фото: Из личного архива Зайона Уильямсона

«Этой весной я был сосредоточен на тренировках, и теперь пришло время показать вам результаты моей работы», – именно так подписал фотографии баскетболист.

К фотографиям, конечно, было много вопросов. Даже тот факт, что они появились в очень нужное время, уже немного смущал болельщиков и журналистов. Нет абсолютно никаких гарантий, что это не просто наиболее удачные ракурсы. А даже если у Зайона и есть улучшения, то почему всё так же легко не может вернуться обратно, как это уже бывало раньше?

Зайон Уильямсон Фото: Jonathan Bachman/Getty Images

Но клуб это убедило. Руководство приняло решение продолжать верить в игрока, которого они выбрали на драфте и который совершенно точно даже близко не подобрался к своему потолку. Оставалось несколько вопросов.

Первый: захочет ли сам Зайон остаться в далеко не самом крупном городе США?

Второй: предлагать ли ему максимальный контракт и как защититься от возможных следующих травм игрока?

В итоге на оба вопроса был получен утвердительный ответ. Зайон с радостью согласился на предложенный пятилетний контракт на $ 193 млн.

Зайон Уильямсон Фото: Maddie Meyer/Getty Images

«В мой прошлый день рождения я узнал о переломе стопы. Вы знаете, что это был тяжёлый год. А сейчас «Пеликанс» сделали мне такой подарок, и я не подведу их. Не могу подвести этот город, мою семью и, самое главное, не могу подвести себя. Просто спасибо», – сказал Уильямсон после подписания.

Многие не верили, что Уильямсон останется. В частности, чемпион НБА и аналитик на ТВ Кендрик Перкинс. За это ему пришлось извиниться перед общественностью.

«Хочу извиниться перед болельщикам «Пеликанс», городом, Дэвидом Гриффином и его офисом. Я сделаю это ещё и на телевидении. Хочу попросить прощения у всех за то, что не верил в продление Зайона. Я был неправ, когда говорил о вашем городе. «Пеликанс» не должны никуда уезжать. Я готов пожертвовать деньги на благотворительность в Новом Орлеане. Я должен отвечать за свои слова и признать, что у Нового Орлеана впереди светлое будущее», — написал Перкинс в своих соцсетях.

Но не все поклонники «Пеликанс» были обрадованы этому событию, о чём они сообщили в социальных сетях:

«Нам всем нужно будет надеяться, чтобы Зайон был здоров. Проблема в том, что никто не помнит, когда это было в последний раз».

«Дайте мне такой контракт. Я ведь всё ещё остаюсь здоров».

«Попросит обмена через пару лет».

«Слишком большой контракт для чувака, который не может доиграть сезон до конца».

Что же касается мотивации для 22-летнего мультимиллионера, то для него предусмотрен существенный бонус, который может получить игрок, если попадёт в следующем сезоне в одну из символических сборных НБА. 193 миллиона гарантированных денег сразу превратятся в 231, автоматически сделав толстячка одним из самых высокооплачиваемых игроков лиги. Но даже если этого не случится, то прибавка в зарплате для форварда всё равно получится существенной. В прошлом сезоне (в котором он не играл) его зарплата составляла $ 13,5 млн, и с ней он занимал 99-е место среди всех игроков НБА.

«Пеликанс» сильно рискуют, выписывая столь щедрое предложение своему молодому игроку, который пропустил в два раза больше матчей, чем сыграл. Желание быть конкурентоспособными понятно — успехи нынешнего сезона лишь раззадорили менеджмент «Нового Орлеана», и сейчас они делают свою главную и дорогую ставку. Скоро мы узнаем, истинное значение тех фотографий из тренажёрного зала. Было ли это начало великой трансформации будущей звезды НБА, либо это был обычный обман, позволивший заработать сотни миллионов долларов.