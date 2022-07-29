Агент НБА посоветовал «Лейкерс» отправить Уэстбрука в резерв
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Один из агентов НБА на правах анонимности прокомментировал ситуацию, сложившуюся с разыгрывающим «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселлом Уэстбруком.
«Лейкерс» ищут возможность обменять Уэстбрука в другой клуб, но из-за высокой зарплаты в игроке никто не заинтересован.
«Лейкерс» без Уэстбрука выглядят намного лучше, но он ведь не согласится сидеть на скамейке. Расселл начнёт выражать недовольство, потому что считает себя тем игроком, которым когда-то был. Думаю, «Лейкерс» стоит поступить так же, как в прошлом сезоне «Хьюстон Рокетс» поступил с Джоном Уоллом. И можно будет посмотреть, чего им не хватает. Они не могут ошибиться с обменом», — приводит слова агента Bleacher Report.
В прошлом сезоне «Хьюстон» отправил Джона Уолла в резерв.
Новость по теме«Лейкерс» активно искали варианты обмена Расселла Уэстбрука
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