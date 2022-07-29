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«Фенербахче» планирует подписать лучшего снайпера Лиги развития НБА

«Фенербахче» планирует подписать лучшего снайпера Лиги развития НБА
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Как сообщает Basket News, турецкий «Фенербахче» рассматривает возможность подписания 24-летнего форварда Карсена Эдвардса.

В минувшем сезоне Эдвардс провёл четыре матча в НБА за «Детройт Пистонс», где набирал в среднем 5,8 очка и отдавал 3,5 результативные передачи.

В Лиге развития Карсен Эдвардс выступал за фарм-команду «Юты Джаз», где провёл 31 матч и стал самым результативным игроком сезона с показателями 26,8 очка, 2,7 подбора, 4,2 передачи и 1,4 перехвата.

В 2019 году Карсен Эдвардс принял решение отказаться от последнего года обучения в университете и выставил свою кандидатуру на драфт НБА. Форварда взял «Бостон Селтикс» под 33-м пиком. Позже Эдвардс подписал четырёхлетний контракт с командой, но уже в ноябре 2021 года присоединился к «Солт-Лейк-Сити Старз».

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