«Фенербахче» планирует подписать лучшего снайпера Лиги развития НБА

Как сообщает Basket News, турецкий «Фенербахче» рассматривает возможность подписания 24-летнего форварда Карсена Эдвардса.



В минувшем сезоне Эдвардс провёл четыре матча в НБА за «Детройт Пистонс», где набирал в среднем 5,8 очка и отдавал 3,5 результативные передачи.



В Лиге развития Карсен Эдвардс выступал за фарм-команду «Юты Джаз», где провёл 31 матч и стал самым результативным игроком сезона с показателями 26,8 очка, 2,7 подбора, 4,2 передачи и 1,4 перехвата.



В 2019 году Карсен Эдвардс принял решение отказаться от последнего года обучения в университете и выставил свою кандидатуру на драфт НБА. Форварда взял «Бостон Селтикс» под 33-м пиком. Позже Эдвардс подписал четырёхлетний контракт с командой, но уже в ноябре 2021 года присоединился к «Солт-Лейк-Сити Старз».

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