«Фенербахче» планирует подписать лучшего снайпера Лиги развития НБА

Как сообщает Basket News, турецкий «Фенербахче» рассматривает возможность подписания 24-летнего форварда Карсена Эдвардса.
В минувшем сезоне Эдвардс провёл четыре матча в НБА за «Детройт Пистонс», где набирал в среднем 5,8 очка и отдавал 3,5 результативные передачи.
В Лиге развития Карсен Эдвардс выступал за фарм-команду «Юты Джаз», где провёл 31 матч и стал самым результативным игроком сезона с показателями 26,8 очка, 2,7 подбора, 4,2 передачи и 1,4 перехвата.
В 2019 году Карсен Эдвардс принял решение отказаться от последнего года обучения в университете и выставил свою кандидатуру на драфт НБА. Форварда взял «Бостон Селтикс» под 33-м пиком. Позже Эдвардс подписал четырёхлетний контракт с командой, но уже в ноябре 2021 года присоединился к «Солт-Лейк-Сити Старз».
- 29 июля 2022
-
15:45
-
15:42
-
14:41
-
12:55
-
12:18
-
12:01
-
10:53
-
09:53
-
01:52
-
00:56
-
00:42
- 28 июля 2022
-
23:59
-
22:55
-
21:57
-
20:56
-
20:00
-
18:53
-
16:07
-
15:55
-
15:40
-
14:28
-
13:45
-
12:38
-
12:01
-
10:45
-
10:12
-
09:35
-
05:46
-
00:44
-
00:21
- 27 июля 2022
-
23:44
-
23:03
-
22:36
-
22:05
-
21:36