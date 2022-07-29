Защитник «Чикаго» рассказал, в каких ситуациях чувствует себя преемником Майкла Джордана
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Защитник «Чикаго Буллз» Демар Дерозан рассказал, что играя на домашней арене клуба, чувствует себя преемником легендарного игрока «Буллз» Майкла Джордана.
В частности, Дерозан упомянул ситуацию с неточным броском на победу в матче с «Никс».
«Тогда я почувствовал всю атмосферу, которая была на арене. Мне показалось это каким-то неуважением к той ауре, к которой уже привыкли болельщики «Чикаго», наблюдавшие победные броски Майкла Джордана. Для меня важен каждый бросок, который я исполняю в клатче. Это важно. Чувствую себя преемником Джордана, когда исполняю эти броски с отклонением в конце. Тот промах я принял очень близко к сердцу. Болельщики дали почувствовать, что произошло», — приводит слова Дерозана NBC Sports.
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