Инсайдер: Леброн по-прежнему хочет обмена Уэстбрука на Кайри Ирвинга

Инсайдер Марк Стейн на своей странице в одной из социальных сетей сообщил, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс по-прежнему хочет, чтобы Кайри Ирвинг присоединился к его команде.



Ранее уже сообщалось, что у Леброна Джеймса не лучшие отношения с Расселом Уэстбруком и одной из причин этого стало желание звёздного форварда добиться перехода Кайри в команду. «Лейкерс» уже запрашивали у «Бруклин Нетс» возможность обмена Ирвинга на Уэстбрука, но сделка была приостановлена из-за нежелания калифорнийской команды включать в переговоры драфт-пики первого раунда.



Кроме того, зарплата Рассела Уэстбрука значительно выше, чем у Кайри, поэтому его переход в другую команду проблематичен.



Напомним, в 2016 году Леброн Джеймс и Кайри Ирвинг, играя вместе за «Кливленд Кавальерс», выиграли чемпионский титул.

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