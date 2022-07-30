Эксперт Ник Райт: карьера Абдул-Джаббара была лучше, чем у Майкла Джордана
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Известный баскетбольный эксперт Ник Райт уверен, что карьера центрового Карима Абдул-Джаббара получилась лучше, чем у Майкла Джордана.
«Ни один из кандидатов, претендующих на звание величайшего игрока в истории НБА, не обладает таким же количеством титулов, как Абдул-Джаббар. У Карима, в отличие от Джордана, больше сезонов, когда он входил в пятёрку лучших в голосовании на MVP лиги, чем у Джордана. Пик Карима просто был дольше.
В школе у Карима был результат 79-2, а Джордана исключили из команды. Уверен, та команда была очень хорошей, но у Абдул-Джаббара нет опыта отчисления из школы. Думаю, баскетбольная карьера Карима была лучше, чем у Майкла Джордана», — сказал Райт в видео на YouTube-канале Dan Patrick Show.
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