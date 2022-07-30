НБА начала расследование в отношении «Филадельфии»

НБА начала внутреннее расследование в отношении клуба «Филадельфия Сиксерс». Главное подозрение — возможный тамперинг.



Этим летом звёздный защитник «Сиксерс» Джеймс Харден отказался от опции игрока на $ 47,4 млн и позже заключил новый двухлетний контракт на $ 68 млн, таким образом потеряв $ 13 млн. Благодаря этому «Филадельфия» смогла дать полное исключение среднего уровня Пи Джею Такеру и подписать Дэньюэла Хауза.



НБА подозревает, что у «Филадельфии» есть договор с Харденом по поводу будущего контракта, что будет нарушением правил лиги, которые запрещают вступать в контакт с игроками по вопросам контрактов до открытия рынка 30 июня.



Президент «Филадельфии» по баскетбольным операциям Дэрил Мори уже отвечает на вопросы адвокатов лиги. В ходе расследования также будут беседы с персоналом команды, изучение электронной переписки и записей разговоров.

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