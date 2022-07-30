Баркли: приход Боба Майерса — одна из лучших вещей, что случались с «Уорриорз»

Экс-звезда НБА Чарльз Баркли высоко оценил генерального менеджера «Голден Стэйт Уорриорз» Боба Майерса.



«Приход Боба Майерса — одна из лучших вещей, которые вообще случались с «Голден Стэйт Уорриорз». У них есть Стефен Карри, и это, конечно, их самая большая удача. После него сразу идёт Майерс. Я считаю, мы должны отдать ему должное. В прошлом сезоне у «Голден Стэйт» здорово играл Портер, отлично выглядел выбранный на драфте Джордан Пул. Мы нередко хвалим Карри и других ребят из команды, но нельзя упускать из виду Боба Майерса», — цитирует Баркли Sports Illustrated.



За последние восемь лет «Голден Стэйт Уорриорз» шесть раз выходил в финал НБА и четыре раза стал чемпионом. В минувшем сезоне победу также праздновали «Уорриорз», обыгравшие в финале «Бостон Селтикс» со счётом 4-2.

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