«Зенит» подписал американского центрового Ричарда Соломона
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«Зенит» подписал контракт с американским центровым Ричардом Соломоном. Об этом баскетбольный клуб из Санкт-Петербурга сообщил на своём официальном сайте.
30-летний баскетболист заключил однолетнее соглашение.
Соломон начинал карьеру в Лиге развития НБА, где выступал за фарм-клуб «Оклахома-Сити Тандер». В 2016 году после года в Японии Ричард подписал контракт с «Атлантой», но был отчислен ещё до конца сезона, после чего отправился в Европу и выступал во французском чемпионате.
Минувший сезон Ричард Соломон провёл в турецком «Бахчешехире». В национальном чемпионате американец проводил в среднем 18 минут на площадке, набирал 10,6 очка и совершал 5,2 подбора. «Бахчешехир» по итогам сезона стал обладателем Кубка Европы ФИБА.
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