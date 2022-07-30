«Зенит» подписал американского центрового Ричарда Соломона

«Зенит» подписал контракт с американским центровым Ричардом Соломоном. Об этом баскетбольный клуб из Санкт-Петербурга сообщил на своём официальном сайте.



30-летний баскетболист заключил однолетнее соглашение.



Соломон начинал карьеру в Лиге развития НБА, где выступал за фарм-клуб «Оклахома-Сити Тандер». В 2016 году после года в Японии Ричард подписал контракт с «Атлантой», но был отчислен ещё до конца сезона, после чего отправился в Европу и выступал во французском чемпионате.



Минувший сезон Ричард Соломон провёл в турецком «Бахчешехире». В национальном чемпионате американец проводил в среднем 18 минут на площадке, набирал 10,6 очка и совершал 5,2 подбора. «Бахчешехир» по итогам сезона стал обладателем Кубка Европы ФИБА.

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