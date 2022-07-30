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Ричард Соломон высказался о переходе в «Зенит»

Ричард Соломон высказался о переходе в «Зенит»
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Американский центровой Ричард Соломон прокомментировал подписание контракта с санкт-петербургским «Зенитом».

Соломон, в прошлом сезоне выигравший Кубок Европы ФИБА в составе турецкого «Бахчешехира», подписал однолетнее соглашение с действующим победителем Единой лиги ВТБ.

«Я очень воодушевлён тем, что мне выпала возможность играть в предстоящем сезоне за «Зенит». Уже жду, когда смогу встретиться со всеми своими партнёрами и начать подготовку к сезону. Думаю, что смогу вырасти в этом году, улучшить качество своей игры и в целом у нас будет потрясающий сезон», — приводит слова Соломона пресс-служба клуба.

Ричард Соломон трижды пытался пробиться в НБА, но не смог закрепиться в «Оклахоме» и «Атланте». Также центровой выступал за японские и французские клубы. В составе «Дижона» в 2020 году Соломон стал обладателем Кубка французской лиги.

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