Ричард Соломон высказался о переходе в «Зенит»

Американский центровой Ричард Соломон прокомментировал подписание контракта с санкт-петербургским «Зенитом».



Соломон, в прошлом сезоне выигравший Кубок Европы ФИБА в составе турецкого «Бахчешехира», подписал однолетнее соглашение с действующим победителем Единой лиги ВТБ.



«Я очень воодушевлён тем, что мне выпала возможность играть в предстоящем сезоне за «Зенит». Уже жду, когда смогу встретиться со всеми своими партнёрами и начать подготовку к сезону. Думаю, что смогу вырасти в этом году, улучшить качество своей игры и в целом у нас будет потрясающий сезон», — приводит слова Соломона пресс-служба клуба.



Ричард Соломон трижды пытался пробиться в НБА, но не смог закрепиться в «Оклахоме» и «Атланте». Также центровой выступал за японские и французские клубы. В составе «Дижона» в 2020 году Соломон стал обладателем Кубка французской лиги.

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