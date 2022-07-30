Паскуаль прокомментировал переход Соломона в «Зенит»
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал переход в команду американца Ричарда Соломона.
«Ричард — наш новичок. «Зениту» подходит его стиль игры, и мы верим, что он сможет быстро адаптироваться к новой команде и стать её неотъемлемой частью», — приводит слова Паскуаля пресс-служба клуба.
Напомним, Соломон, в прошлом сезоне выигравший Кубок Европы ФИБА в составе турецкого «Бахчешехира», подписал однолетнее соглашение с действующим победителем Единой лиги ВТБ.
Ричард Соломон трижды пытался пробиться в НБА, но не смог закрепиться в «Оклахоме» и «Атланте». Также центровой выступал за японские и французские клубы. В составе «Дижона» в 2020 году Соломон стал обладателем Кубка французской лиги.
Новость по темеРичард Соломон высказался о переходе в «Зенит»
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