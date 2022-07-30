Шакил О'Нил: мой сын Шариф — Яннис Адетокунбо, который умеет бросать

Легендарный центровой, четырёхкратный чемпион НБА, а ныне эксперт НБА Шакил О'Нил поделился мнением о своём сыне Шарифе.



«Я точно знаю, что Шариф — Яннис Адетокунбо, который умеет бросать. Знаете, что отличает Янниса от другого игрока? Он двигается на полной скорости каждый раз. Он получает мяч и пытается поставить сверху через любого соперника. Ему без разницы, кто играет против него. И ему не нужно объединяться с другими суперзвёздами», — приводит слова Шакила О'Нила Fadeaway World.



22-летний форвард выставлял свою кандидатуру на драфт НБА в 2022 году, но не был выбран. Тем не менее Шариф провёл четыре матча за «Лос-Анджелес Лейкерс» в Летней лиге НБА, в которых набирал в среднем 4,8 очка и совершал 3,8 подбора при 11,5 минуты на площадке.



Последние два сезона Шариф О’Нил выступал в NCAA за «Луизиану Стэйт». Ранее форвард пропустил сезон из-за того, что ему потребовалась операция на сердце.

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