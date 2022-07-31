Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Перкинс объяснил, почему «Бостон» отверг вариант с Харденом, когда тот играл за «Хьюстон»

Перкинс объяснил, почему «Бостон» отверг вариант с Харденом, когда тот играл за «Хьюстон»
Комментарии

Чемпион НБА, а ныне эксперт Кендрик Перкинс рассказал, что у «Бостон Селтикс» ранее была возможность заполучить звёздного защитника «Филадельфии Сиксерс» Джеймса Хардена, однако тогда в клубе отказались от этой идеи. По словам Перкинса, от такой идеи отказался бывший генеральный менеджер «Селтикс» Дэнни Эйндж.

«Вот что я расскажу. Джейлена Брауна могли обменять на Джеймса Хардена, когда он хотел уйти из «Рокетс». У нас с Дэнни был разговор об этом, продолжавшийся час. Так вот Дэнни сказал: «Я не променяю Джейлена Брауна на Джеймса Хардена», потому что он знал себе цену», — сказал Перкинс на канале ESPN в YouTube.

Напомним, ранее сообщалось, что игрок «Бостона» Джейлен Браун может быть обменян на Кевина Дюранта.

Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира прямо сейчас:

Харден уступит $ 15 млн в новом контракте. Как же хитро «Филадельфия» обходит закон НБА Харден уступит $ 15 млн в новом контракте. Как же хитро «Филадельфия» обходит закон НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022