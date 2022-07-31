Перкинс объяснил, почему «Бостон» отверг вариант с Харденом, когда тот играл за «Хьюстон»

Чемпион НБА, а ныне эксперт Кендрик Перкинс рассказал, что у «Бостон Селтикс» ранее была возможность заполучить звёздного защитника «Филадельфии Сиксерс» Джеймса Хардена, однако тогда в клубе отказались от этой идеи. По словам Перкинса, от такой идеи отказался бывший генеральный менеджер «Селтикс» Дэнни Эйндж.



«Вот что я расскажу. Джейлена Брауна могли обменять на Джеймса Хардена, когда он хотел уйти из «Рокетс». У нас с Дэнни был разговор об этом, продолжавшийся час. Так вот Дэнни сказал: «Я не променяю Джейлена Брауна на Джеймса Хардена», потому что он знал себе цену», — сказал Перкинс на канале ESPN в YouTube.



Напомним, ранее сообщалось, что игрок «Бостона» Джейлен Браун может быть обменян на Кевина Дюранта.

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