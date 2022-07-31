Перкинс объяснил, почему «Бостон» отверг вариант с Харденом, когда тот играл за «Хьюстон»

Чемпион НБА, а ныне эксперт Кендрик Перкинс рассказал, что у «Бостон Селтикс» ранее была возможность заполучить звёздного защитника «Филадельфии Сиксерс» Джеймса Хардена, однако тогда в клубе отказались от этой идеи. По словам Перкинса, от такой идеи отказался бывший генеральный менеджер «Селтикс» Дэнни Эйндж.
«Вот что я расскажу. Джейлена Брауна могли обменять на Джеймса Хардена, когда он хотел уйти из «Рокетс». У нас с Дэнни был разговор об этом, продолжавшийся час. Так вот Дэнни сказал: «Я не променяю Джейлена Брауна на Джеймса Хардена», потому что он знал себе цену», — сказал Перкинс на канале ESPN в YouTube.
Напомним, ранее сообщалось, что игрок «Бостона» Джейлен Браун может быть обменян на Кевина Дюранта.
Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира прямо сейчас:
- 31 июля 2022
-
10:01
-
00:54
- 30 июля 2022
-
23:59
-
22:57
-
21:56
-
20:58
-
20:00
-
18:55
-
17:27
-
16:58
-
15:44
-
14:35
-
13:54
-
12:55
-
12:34
-
11:42
-
10:43
-
09:38
-
05:52
-
00:30
- 29 июля 2022
-
23:56
-
22:44
-
20:57
-
19:59
-
18:50
-
17:58
-
16:46
-
15:45
-
15:42
-
14:41
-
12:55
-
12:18
-
12:01
-
10:53
-
09:53