Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Источник: УНИКС близок к подписанию контракта с разыгрывающим «Валенсии»

Источник: УНИКС близок к подписанию контракта с разыгрывающим «Валенсии»
Комментарии

Разыгрывающий «Валенсии» Ненад Димитриевич близок к заключению контракта с УНИКСом. Об этом рассказал известный инсайдер Лука Д'Алессандро, разместив соответствующий пост у себя в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что казанский клуб направил предложение «Валенсии» по Димитриевичу. Ненад стал игроком «Валенсии» летом 2021 года. До этого он выступал за «Ховентуд», в составе которого встречался с УНИКСом в матчах Еврокубка.

Напомним, УНИКС по итогам прошлого сезона стал бронзовым призёром Единой лиги ВТБ. В полуфинале казанцы проиграли будущему победителю турнира «Зениту» (1-3 в серии), а в противостоянии с «Локомотивом-Кубань» за третье место одержали победу с таким же счётом.

Атмосфера в раздевалке «Зенита» после исторического триумфа:

Новость по теме
Чемпион Еврокубка Луи Лабери впервые высказался о переходе в УНИКС
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022