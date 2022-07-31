Источник: УНИКС близок к подписанию контракта с разыгрывающим «Валенсии»
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Разыгрывающий «Валенсии» Ненад Димитриевич близок к заключению контракта с УНИКСом. Об этом рассказал известный инсайдер Лука Д'Алессандро, разместив соответствующий пост у себя в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что казанский клуб направил предложение «Валенсии» по Димитриевичу. Ненад стал игроком «Валенсии» летом 2021 года. До этого он выступал за «Ховентуд», в составе которого встречался с УНИКСом в матчах Еврокубка.
Напомним, УНИКС по итогам прошлого сезона стал бронзовым призёром Единой лиги ВТБ. В полуфинале казанцы проиграли будущему победителю турнира «Зениту» (1-3 в серии), а в противостоянии с «Локомотивом-Кубань» за третье место одержали победу с таким же счётом.
Атмосфера в раздевалке «Зенита» после исторического триумфа:
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