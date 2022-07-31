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Перкинс отреагировал на пункт о весе в новом контракте Зайона Уильямсона с «Пеликанс»

Перкинс отреагировал на пункт о весе в новом контракте Зайона Уильямсона с «Пеликанс»
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Чемпион НБА, бывший игрок «Бостон Селтикс» Кендрик Перкинс поделился мнением о контракте форварда Зайона Уильямсона с «Нью-Орлеан Пеликанс». Согласно источникам в лиге, контракт Уильямсона предусматривает, что игрок будет периодически проходить взвешивание на протяжении всего срока соглашения. Уильямсон подписал пятилетний контракт. За это время он должен заработать $ 193 млн гарантированно. Сумма может быть увеличена ещё на $ 38 млн, если форвард попадёт в одну из символических пятёрок в следующем сезоне. При этом для получения всех денег по контракту сумма его веса и процента жира в организме должна быть ниже 295.

«Он нанял несколько новых людей в свою команду. Можно сказать, что они здорово работают над его имиджем. Он действительно старается стать лучше. Так что я не собираюсь уничтожать его критикой, хотя и хочу. Но тот факт, что в его контракте есть пункт о весе, говорит мне только об одном: его привычки вне площадки нельзя назвать полезными», — сказал Перкинс на канале ESPN в YouTube.

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Источник: сумма контракта Зайона Уильямсона уменьшиться, если игрок прибавит в весе
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