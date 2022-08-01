Генменеджер клуба НБА: «Бостону» нужно обменять Тейтума на Дюранта
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Генеральный менеджер одного из клубов Восточной конференции НБА считает, что «Бостон Селтикс» стоит рассмотреть возможность обмена Джейсона Тейтума на Кевина Дюранта.
«Если «Нетс» хотят обмениваться с «Селтикс», то должны просить Смарта, Брауна и несколько пиков. Хотя сама по себе идея обмена с командой из своего дивизиона противоречит здравому смыслу. Но если мы рассматриваем такой вариант, то Смарт и Браун. Без них я бы не так боялся «Бостон».
Если «Селтикс» хочет просто выиграть титул, то нужно обменять Тейтума на Дюранта. Думаю, что и «Бруклин» согласился бы на такой обмен, а «Селтикс» не придётся отказываться от Смарта», — приводит Fox Sports слова функционера, который пожелал сохранить анонимность.
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