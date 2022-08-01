Барак Обама отреагировал на смерть Билла Расселла

Бывший президент США Барак Обама почтил память легендарного баскетболиста Билла Расселла.
«Сегодня мы потеряли гиганта. Каким бы высоким ни был Билл Расселл, его наследие намного выше: и как игрока, и как человека. Билл, возможно, больше чем кто-либо другой знал, что нужно для победы и что нужно для того, чтобы стать лидером.
На паркете он был величайшим чемпионом в истории баскетбола. Вне игры он был первопроходцем в области гражданских прав – маршировал с Мартином Лютером Кингом-младшим и стоял рядом с Мохаммедом Али.
На протяжении десятилетий Билл терпел оскорбления и вандализм, но это никогда не мешало ему выступать за правое дело. Я многому научился благодаря тому, как он играл, как он тренировал и как он жил своей жизнью», — написал Барак Обама в своих соцсетях.
- 1 августа 2022
-
18:43
-
17:44
-
16:56
-
16:37
-
15:56
-
14:44
-
13:28
-
12:38
-
11:53
-
10:50
-
09:37
-
09:21
- 31 июля 2022
-
23:21
-
22:46
-
21:43
-
20:19
-
19:43
-
18:38
-
16:45
-
15:01
-
13:59
-
12:35
-
11:31
-
10:42
-
10:01
-
00:54
- 30 июля 2022
-
23:59
-
22:57
-
21:56
-
20:58
-
20:00
-
18:55
-
17:27
-
16:58
-
15:44