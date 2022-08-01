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Барак Обама отреагировал на смерть Билла Расселла

Барак Обама отреагировал на смерть Билла Расселла
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Бывший президент США Барак Обама почтил память легендарного баскетболиста Билла Расселла.

«Сегодня мы потеряли гиганта. Каким бы высоким ни был Билл Расселл, его наследие намного выше: и как игрока, и как человека. Билл, возможно, больше чем кто-либо другой знал, что нужно для победы и что нужно для того, чтобы стать лидером.

На паркете он был величайшим чемпионом в истории баскетбола. Вне игры он был первопроходцем в области гражданских прав – маршировал с Мартином Лютером Кингом-младшим и стоял рядом с Мохаммедом Али.

На протяжении десятилетий Билл терпел оскорбления и вандализм, но это никогда не мешало ему выступать за правое дело. Я многому научился благодаря тому, как он играл, как он тренировал и как он жил своей жизнью», — написал Барак Обама в своих соцсетях.

Кумир, пионер и великий наставник. Каким Джордан, Мэджик и другие запомнят Билла Расселла Кумир, пионер и великий наставник. Каким Джордан, Мэджик и другие запомнят Билла Расселла
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