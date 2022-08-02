Гомельский — о решении французской федерации: дуракам закон не писан

Известный российский комментатор Владимир Гомельский прокомментировал решение французской федерации баскетбола запретить вызывать в сборную Франции игроков из российских и белорусских клубов.



«Дуракам закон не писан. Если, допустим, Луи Лабери сильнейший и его не будут вызывать в сборную, то этим накажут только самих себя. Правда, про французов это сказать сложно, потому что у них есть, например, Руди Гобер. Может ли Лабери уехать? У него контракт, так что придётся платить неустойку в этом случае. Не знаю, кто у него агент, но думаю, там всё хорошо просчитали», — приводит слова Гомельского «Спорт-экспресс».



Напомним, в составе казанского УНИКСа выступает французский форвард Луи Лабери, в ЦСКА играет Ливио Жан-Шарль.

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