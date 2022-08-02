НБА начала расследование в отношении «Нью-Йорк Никс»

Yahoo Sports сообщает, что НБА начала расследование на предмет тамперинга в отношении «Нью-Йорк Никс». Лига подозревает, что клуб вступил в переговоры с игроком до открытия рынка.
Правила НБА запрещают клубам вести с игроками переговоры до того, как официально откроют рынок.
«Нью-Йорк Никс» в текущее межсезонье подписал четырёхлетний контракт с Джейленом Брансоном на общую сумму $ 104 млн. Информация о предстоящей сделке попала в медиа за несколько дней до открытия рынка. Предполагается, что Брансон не стал встречаться с другими претендентами, а сразу заключил контракт с «Никс».
Кроме того, ранее НБА уже начала расследовать подписание нового контракта Джеймса Хардена с «Филадельфией». Есть подозрение, что «Сиксерс» договорились с игроком о более выгодном соглашении в будущем. В итоге Харден подписал контракт, согласившись на понижение зарплаты.
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