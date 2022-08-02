Леброн Джеймс может подписать новый двухлетний контракт с «Лейкерс» на $ 97 млн

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс с 4 августа может воспользоваться возможностью продлить контракт с калифорнийской командой.
Как сообщает Fadeaway World со ссылкой на журналиста Джордана Грира из Sporting News, Леброн может подписать новый двухлетний контракт на общую сумму $ 97 млн. Также форвард при желании может воспользоваться другой опцией и подписать соглашение только на год на сумму $ 47 млн. Сообщается, что у сделки не будет жёстких ограничений и Леброн может сообщить о желании продлить контракт до того, как станет свободным агентом.
В конце сезона-2022/2023 истекает действующий контракт Джеймса с «Лейкерс», который он подписал в 2020 году. Ожидается, что Леброн захочет остаться в команде и не планирует переходить в другой клуб.
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