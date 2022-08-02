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Расселл Уэстбрук подписал контракт с агентом Джеффом Шварцем

Расселл Уэстбрук подписал контракт с агентом Джеффом Шварцем
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Инсайдер Эдриан Войнаровски в своих социальных сетях сообщает, что разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук подписал контракт с владельцем агентства Excel Sports Management Джеффом Шварцем.

Ранее Уэстбрук прекратил сотрудничество с агентом Тэдом Фуше, с которым работал на протяжении 14 лет. Сам Фуше, объясняя причины разрыва контракта, говорил о непримиримых разногласиях, связанных с вопросом о будущем игрока. Уэстбрук настраивался покинуть «Лейкерс», а Фуше настаивал на том, что нужно остаться.

У Расселла Уэстбрука остался год по контракту с «Лейкерс», согласно которому он получит $ 47 млн.

Стоит отметить, что агентство Excel Sports Management сотрудничает с такими спортсменами, как Никола Йокич, Крис Миддлтон, Кевин Лав и Тайгер Вудс.

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