Дональд Трамп считает обмен Бриттни Грайнер на Виктора Бута невыгодным
Поделиться
Бывший президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп считает обмен баскетболистки Бриттни Грайнер на Виктора Бута не очень выгодной сделкой.
«Она приехала туда, где бдительно относятся к наркотикам, нагруженная ими. Её поймали. Она признала это. Я так понимаю, что она признала это без особо сильного давления, потому что это то, что есть. Обмен её на торговца оружием, который причастен к убийству людей, не выглядит очень выгодной сделкой, не так ли?» — приводит слова Трампа издание Fox News.
Напомним, баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево в феврале этого года. У неё были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, где содержалось гашишное масло. Баскетболистка признала вину.
Комментарии
- 2 августа 2022
-
17:39
-
17:28
-
17:03
-
16:51
-
16:44
-
16:37
-
16:29
-
16:00
-
15:47
-
14:46
-
13:05
-
12:18
-
11:45
-
10:14
-
09:50
-
01:34
-
01:06
-
00:33
- 1 августа 2022
-
23:05
-
21:58
-
21:50
-
20:59
-
19:55
-
18:43
-
17:44
-
16:56
-
16:37
-
15:56
-
14:44
-
13:28
-
12:38
-
11:53
-
10:50
-
09:37
-
09:21
Партнерский контент