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Дональд Трамп считает обмен Бриттни Грайнер на Виктора Бута невыгодным

Дональд Трамп считает обмен Бриттни Грайнер на Виктора Бута невыгодным
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Бывший президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп считает обмен баскетболистки Бриттни Грайнер на Виктора Бута не очень выгодной сделкой.

«Она приехала туда, где бдительно относятся к наркотикам, нагруженная ими. Её поймали. Она признала это. Я так понимаю, что она признала это без особо сильного давления, потому что это то, что есть. Обмен её на торговца оружием, который причастен к убийству людей, не выглядит очень выгодной сделкой, не так ли?» — приводит слова Трампа издание Fox News.

Напомним, баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево в феврале этого года. У неё были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, где содержалось гашишное масло. Баскетболистка признала вину.

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