Обмен между США и Россией. Америка начала действовать, но радоваться Грайнер пока рано

История с провозом баскетболистки Бриттни Грайнер наркотиков через российскую границу всё ещё далека от своего конца. Но информационного шума вокруг её имени с каждой новой неделей становится больше. Дело о контрабанде наркотиков рассматривается в Химкинском городском суде, вокруг которого собирается всё больше и больше журналистов.

Весь процесс, его уровень уже давно перерос не самые большие помещения подмосковного суда, где на днях из-за жары упал в обморок представитель посольства США. К счастью, консульского работника быстро привели в чувство и его состояние пришло в норму. Неудобства в здании суда испытывает и Грайнер, которая с ростом в 206 см не может встать в полный рост в клетке, откуда обычно дают показания подозреваемые. Судье пришлось даже пойти на уступки, разрешив американке давать показания сидя.

Западное общество чуть ли не с первых дней подвергало давлению президента США Джо Байдена, прося его помощи в вопросе освобождения одной из главных звёзд женского баскетбола в мире. Госдеп несколько месяцев назад присвоил Грайнер статус «неправомерно задержанной», после чего почти все звёзды НБА (действующие и закончившие карьеру) высказались по этому поводу. Особенно неловко получилось у главного баскетболиста планеты Леброна Джеймса.



«Как она сейчас может чувствовать, что Америка прикрывает её спину. На её месте я бы подумал, а хочу ли я назад в Америку», — сказал Король в эфире одного шоу, после чего ему пришлось оправдываться и объяснять свои слова в стиле «вы всё не так поняли».

В день независимости США Грайнер обратилась к президенту напрямую. Точнее, с помощью письма, которое тотчас стало достоянием широкой общественности. Баскетболистка попросила помощи не только для себя, но также для всех американцев, находящихся в тюрьмах других стран. Между строк читалось очевидное — Бриттни очень хочет выйти на свободу, но также понимает, что обменять её, оставив в российской тюрьме осуждённого гражданина США Пола Уилана, практически невозможно.



В итоге Байден ответил жене Грайнер, оставшейся в США, а также обратился к самой олимпийской чемпионке. Президент США обещал, что сделает всё возможное, чтобы вернуть спортсменку домой. При этом Грайнер признала свою вину во время следственных действий, отметив, что гашишное масло оказалось в её ручной клади по ошибке и в результате спешки при сборе вещей.

Администрация президента США на днях сделала заявление, что президент принял принципиальное решение по этому вопросу. Байден разрешил начать переговорный процесс по обмену Уилана и Грайнер на россиянина Виктора Бута, осуждённого в США на 25 лет за продажу оружия. Бута арестовали в 2008 году в Таиланде, после чего его отправили в США, где и состоялся судебный процесс. Важно отметить, что, несмотря на решение президента, своё одобрение ещё должно дать министерство юстиции США, которое, если верить американским СМИ, выступает против обмена Бута.

В российском обществе сразу возник главный вопрос: «Почему США хотят обменять одного Бута на двоих своих граждан?». Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина высказалась по этой позиции.



«Здесь не вопрос выгоды. Вопрос в том, чтобы вызволять нашего одного (гражданина) — пусть хоть пять своих забирают, но, конечно, я считаю, что нужно настаивать, чтобы было всё-таки «два на два», и в качестве варианта я бы предложила человека, который находится сейчас в одной из стран НАТО, в заключении в Литве. Это Константин Никулин — советский солдат, осуждённый без вины на пожизненный срок за преступления против человечности, просто как нацистский преступник», — заявила Бутина.



Пока журнал Time публикует на своей обложке лицо Грайнер с подписью «борец за свободу», сотрудники дипломатических служб США и России начинают переговорный процесс. Это уже подтвердили и в российском МИДе, не уточнив, правда, какой именно запрос пришёл от заокеанских коллег.

Бриттни Грайнер на обложке Time Фото: Times

Но самое главное во всём процессе — дело Грайнер. И оно ещё не закончено. Защита баскетболистки ожидает, что приговор будет вынесен в середине августа. Только после завершения дела и официального приговора можно будет вести полноценный переговорный процесс. Поэтому непосредственные контакты диппредставительств — позитивная новость для баскетболистки, находящейся с февраля в СИЗО. Но сколько будет идти процесс переговоров и смогут ли договориться стороны, учитывая крайне непростые внешние обстоятельства, вопрос крайне сложный.