Мэджик Джонсон предложил вывести из обращения 6 номер во всей НБА в честь Рассела

Легендарный баскетболист и пятикратный чемпион НБА Мэджик Джонсон предложил вывести из обращения игровой номер Билла Расселла, который ушел из жизни в возрасте 88 лет.



«Комиссионеру Адам Сильвер нужно вывести из обращения номер 6 во всей НБА в честь Билла Рассела!» – написал Мэджик в своих соцсетях.



Напомним, Расселл скончался 31 июля. В его активе было 11 чемпионских титулов за 13 сезонов. На протяжении всей карьеры Билл выступал в составе «Бостон Селтикс». Помимо 11 титулов, Билл пять раз становился MVP лиги и 11 раз участвовал в Матче звёзд НБА.



Ранее о смерти Расселла высказался шестикратный чемпион НБА и шестикратный MVP чемпионата, а также рекордсмен ассоциации по числу набранных очков, американец Карим Абдул-Джаббар.

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