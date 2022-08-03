В «Голден Стэйт» оставили место в составе для Игуодалы

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр сообщил, что команда сохранила одно место в составе для подписания форварда Андре Игуодалы.
«Я оставил Андре в покое. Он знает о наших планах. Мы будем рады, если он захочет вернуться. Мы твёрдо решили, что дадим Андре любое пространство и время, чтобы подумать. Я его не беспокою. Он может принять решение в любой момент, и нас это устроит», — приводит слова Керра The Athletic.
Игуодала выбыл из строя во время серии второго раунда плей-офф НБА с «Мемфис Гриззлиз» и пропустил остаток плей-офф. Спортсмен травмировал шейный отдел позвоночника. Форвард принял участие в четырёх матчах «Уорриорз» в плей-офф. В среднем он набирал 1,3 очка, делал 2,3 подбора и 2,3 передачи. Игуодала проводил на площадке в среднем 14 минут.
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