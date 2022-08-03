Шакил О'Нил раскритиковал Кевина Дюранта

Легендарный центровой, четырёхкратный чемпион НБА, а ныне эксперт Шакил О'Нил раскритиковал форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта.
«Когда ты строишь дом, ты должен в нём жить. Как лидер ты должен вести команду к успеху, но он не хочет этим заниматься. Думаю, он пробует перейти в команду, которая борется за титул. Так проще», — сказал Шакил О'Нил в эфире программы Rich Eisen Show.
Напомним, ранее стало известно, что Дюрант запросил обмен из «Бруклина». Пока неизвестно, в какой именно команде спортсмен может продолжить карьеру. Сообщается, что его менеджер работает с руководством «Бруклина» над поиском вероятного обмена.
Дюрант в минувшем сезоне провёл 55 матчей за «Бруклин Нетс», в которых набирал в среднем 29,9 очка за игру, совершал 7,4 подбора и делал 6,4 передачи.
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