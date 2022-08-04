Йокич, Милутинов и Мицич сыграют на Евробаскете-2022 за сборную Сербии

Сборная Сербии определилась с расширенной заявкой на предстоящий чемпионат Европы — 2022 по баскетболу, сообщает Eurohoops. Турнир пройдёт с 1 по 18 сентября.



В список из 20 игроков попали лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич, центровой ЦСКА Никола Милутинов и разыгрывающий турецкого «Анадолу Эфес» Василие Мицич.



Состав сборной Сербии:

Алекса Аврамович, Неманья Бьелица, Деян Давидовац, Огнен Добрич, Марко Гудурич, Марко Ягодич-Куриджа, Огнен Ярамаз, Никола Йокич, Никола Калинич, Балша Копривица, Владимир Лучич, Ваня Маринкович, Василие Мицич, Никола Милутинов, Неманя Недович, Филип Петрушев, Душан Ристич, Бориша Симанич, Ален Смаилагич, Милош Теодосич.



Сербия в конце августа проведёт два матча в рамках отборочного раунда чемпионата мира — 2023 с Грецией и Турцией.



В групповом этапе Евробаскета Сербия сыграет с Нидерландами, Финляндией, Польшей, Израилем и Чехией.

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