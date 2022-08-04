Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Йокич, Милутинов и Мицич сыграют на Евробаскете-2022 за сборную Сербии

Йокич, Милутинов и Мицич сыграют на Евробаскете-2022 за сборную Сербии
Комментарии

Сборная Сербии определилась с расширенной заявкой на предстоящий чемпионат Европы — 2022 по баскетболу, сообщает Eurohoops. Турнир пройдёт с 1 по 18 сентября.

В список из 20 игроков попали лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич, центровой ЦСКА Никола Милутинов и разыгрывающий турецкого «Анадолу Эфес» Василие Мицич.

Состав сборной Сербии:
Алекса Аврамович, Неманья Бьелица, Деян Давидовац, Огнен Добрич, Марко Гудурич, Марко Ягодич-Куриджа, Огнен Ярамаз, Никола Йокич, Никола Калинич, Балша Копривица, Владимир Лучич, Ваня Маринкович, Василие Мицич, Никола Милутинов, Неманя Недович, Филип Петрушев, Душан Ристич, Бориша Симанич, Ален Смаилагич, Милош Теодосич.

Сербия в конце августа проведёт два матча в рамках отборочного раунда чемпионата мира — 2023 с Грецией и Турцией.

В групповом этапе Евробаскета Сербия сыграет с Нидерландами, Финляндией, Польшей, Израилем и Чехией.

Новость по теме
Йович: в Сербии я и представить себе не мог, что Йокич в НБА так популярен
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022